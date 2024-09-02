23 سبتمبر بداية «الخريف»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير السمات المناخية لشهر سبتمبر، الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، ضعف وتراجع تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، خلال هذا الشهر، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية، يصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وقال المركز في تقريره: «يعتبر شهر سبتمبر الشهر الأخير من شهور الصيف»، وتبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض، خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً في الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وأوضح، أنه ستظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، كما تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وبين التقرير، أن نسبة الرطوبة تزداد في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، مقارنةً بشهر أغسطس، خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49% ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.