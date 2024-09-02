تكريم فريق عمل مجلس القيادة الشابة في «شرطة دبي»

دبي (وام)

أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بكفاءة فريق القيادات الشرطية الشابة بشرطة دبي المُنظم للبرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول 2024 في نسخته الرابعة، والذي عقد في دبي من الـ 26 إلى 29 من أغسطس الماضي بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وبمشاركة قيادات شابة من 35 دولة حول العالم، مُثمناً هذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات شرطة دبي.

وكرم اللواء المنصوري، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط، فريق عمل مجلس القيادة الشابة لدوره الأساسي في تنظيم واستضافة ومتابعة البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول 2024 إلى جانب تكريم الفرق المُساندة والداعمة من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد أن هذه الجهود الشبابية التي تكللت بالنجاح في تنظيم الحدث العالمي، عكست الصورة الريادية لشرطة دبي ومكانة إمارة دبي وسمعة دولة الإمارات، هي ثمرة ونتاج إيمان قياداتنا الرشيدة بالشباب وتوجيهاتها الدائمة لدعم الشباب وتمكينهم.

وقال اللواء خليل المنصوري: «إننا اليوم نفخر كل الفخر بأداء شبابنا وكفاءتهم التي من خلالها استطاعوا أن يضعوا لبنات بناء هذا البرنامج القيادي العالمي، وعملوا جاهداً خلال السنوات الأخيرة على ضمان نجاحه، ليستمر البرنامج في تعزيز مكانته العالمية، وليصبح منصة جامعة للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول، وأكبر برنامج يجمعهم في مكان واحد لمناقشة أفضل الممارسات والتجارب واستشراف المستقبل الأمني لتعزيز الأمن والأمان للمجتمعات ومكافحة الجريمة والتصدي لها».

بدورها، قالت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشرطية الشابة في شرطة دبي: «إن ثقة قيادات شرطة دبي بالشباب خلقت لدى الشباب حافزاً كبيراً في كل عمل أو مشروع أو مهمة يقومون بها، وقد أثبت شباب شرطة دبي قدرتهم وكفاءتهم ومستواهم الريادي في مختلف المجالات والمحافل والمناسبات محلياً وعالمياً».