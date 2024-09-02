250 صانع محتوى عالمياً في «الدولي للاتصال الحكومي»

الشارقة (الاتحاد)

أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، استكمال كافة التجهيزات لانطلاق الدورة الـ 13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، مؤكداً أهمية الدور المحوري للمنتدى في تعزيز مكانة الشارقة كمركز لاستضافة وتنظيم الفعاليات الدولية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها طارق سعيد علاي لمركز إكسبو الشارقة، للاطلاع على الاستعدادات النهائية لانطلاق المنتدى، ومناقشة أبرز المستجدات مع مديري إدارات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والمنظمين.

وأشار علاي إلى أن المنتدى، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4 و5 سبتمبر الجاري تحت شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر»، مع استعداده لاستقبال أكثر من 250 ضيفاً ومتحدثاً دولياً، وتنظيم ما يزيد على 160 فعالية ما بين جلسات رئيسة وجانبية، وخطابات ملهمة، وفعاليات استباقية، وورش عمل متخصصة، يرسخ مكانته كمنصة دولية بارزة تجمع سنوياً بإمارة الشارقة نخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين، ويؤكد نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم الفعاليات العالمية التي تجذب اهتماماً واسعاً من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاتصال الحكومي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وبدأت الفعاليات الاستباقية للمنتدى، وتستمر حتى 5 سبتمبر، وتتضمن برامج تدريبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية في عالم الاتصال والإعلام، بدءاً من أحدث التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.