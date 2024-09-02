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علوم الدار

«الصحة» تستقطب خبرات عالمية لعلاج السمنة

خلال توقيع مذكرة التفاهم
3 سبتمبر 2024 01:16

دبي (الاتحاد)

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وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مذكرة تفاهم مع شركة «نوفو نورديسك فارما الخليج»، المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، تشمل استحداث الدليل العلمي الوطني لمكافحة السمنة وإدارة الوزن، والتعاون في حملة توعوية لرفع الوعي الصحي بأمراض القلب والشرايين ومضاعفاتها.
وقع مذكرة التفاهم، في مقر الوزارة بدبي، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، وجايا جو فيندان ثيا جاراجان، المدير العام لشركة «نوفو نورديسك فارما الخليج»، بحضور الدكتورة ندى المرزوقي، مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية، والدكتورة بثينة بن بليلة، رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية.
تنص المذكرة على توظيف الابتكارات لبناء القدرات الفاعلة في استحداث الدليل العلمي الوطني لمكافحة السمنة وإدارة الوزن لدى البالغين، بمشاركة جميع الجهات الصحية في الدولة.
وأكد الدكتور حسين الرند، أن مكافحة السمنة، أولوية استراتيجية في المبادرات والبرامج الوطنية الصحية.

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