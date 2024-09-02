«صحة أبوظبي» تشكل لجنة الأطباء الإماراتيين الاستشارية

بوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الصحة - أبوظبي، عن تشكيل أول لجنة استشارية من الأطباء الإماراتيين، تضم مجموعة من القادة التنفيذيين في الدائرة و14 شخصية إماراتية بارزة أخرى من الباحثين والمتخصصين السريريين ممن يعملون لدى نخبة من مزودي الرعاية الصحية في أبوظبي، وتجسد هذه اللجنة الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الدائرة لتحسين إطار عمل الرعاية الصحية في الإمارة، وتهدف لجنة الأطباء الإماراتيين الاستشارية، التي يترأسها معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، لتأسيس منصة للحوار بين دائرة الصحة أبوظبي وممارسي الرعاية الصحية الذي يزاولون عملهم على الأرض، سعياً لإجراء تقييم شامل لمشهد الرعاية الصحية الديناميكي وتحديد فرص التحسين في المجالات الطبية الرئيسية، بما يشمل علم الأورام، والسكري، والرعاية الصحية الأولية، وأمراض النساء، وصحة الأطفال، والصحة النفسية، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وجراحة العظام، وطب الطوارئ، والأمراض الباطنية، وطب الوراثة والجينوم، وجراحات التجميل.

وتتولى الدكتورة نورة الغيثي، وكيل الدائرة، مسؤولية نائب رئيس اللجنة.

ومن خلال تأسيس قناة للتواصل المتبادل بين الجانبين، تمكن اللجنة الدائرة من الحصول على معلومات قيّمة حول التحديات التي تواجه مزودي الرعاية الصحية، وتتيح لممارسي المهنة الإدلاء بآرائهم حول المعايير والإرشادات التوجيهية الجديدة.



المبادرة الطموحة

وعبَّر معالي المنصوري عن شغفه الكبير بهذه المبادرة الطموحة، وأضاف: «يتوّج تأسيس لجنة الأطباء الإماراتيين الاستشارية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء مجتمع أكثر صحة في أبوظبي، ومواصلة جهودنا الرامية نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم. ومن خلال مد جسور التواصل الدائم مع نخبة من ألمع العقول ضمن مرافق الرعاية الصحية العالمية في أبوظبي، نضمن مواءمة إرشاداتنا التوجيهية ومعاييرنا مع أحدث البحوث والمعلومات المستقاة من بيئات الرعاية الفعلية، وبالتالي المضي في جهود تحسين المخرجات العلاجية للمرضى، والارتقاء بمعايير وجودة الرعاية المقدمة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة وخارجها».