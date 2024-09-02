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علوم الدار

«فرحتهم فرحتنا» للشارقة الخيرية في الأردن

«فرحتهم فرحتنا» للشارقة الخيرية في الأردن
3 سبتمبر 2024 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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أنهى وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة رئيس قطاع الموارد والاستثمار، علي محمد الراشدي، زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية بعد رحلة عمل نفذ خلالها الوفد عدداً من المهام الإنسانية المتعلقة ببرامج الكفالات ودعم اللاجئين.
وقال الراشدي، إن الزيارة تضمنت تفقد الأيتام المكفولين في سجلات الجمعية، وفي هذا الصدد أشار إلى نية الجمعية لرفع تلك الأعداد إلى 5 الآف مكفول في مختلف محافظات المملكة مع نهاية العام الجاري.
كما وقام الوفد بتدشين مبادرة «فرحتهم فرحتنا» التي تضمنت عدداً من الفعاليات الترفيهية، وشملت كذلك توزيع 1000 حقيبة مدرسية ضمن مشاريع كفالة طلبة العلم المكفولين، موضحاً أن الحقيبة تتوافر بها الأدوات المدرسية كافة اللازمة للطالب في يومه الدراسي، حيث تمت عملية توزيع الحقائب وسط بهجة وفرحة عارمة من الطلاب الأيتام المستفيدين من مساعدات المشروع.
وتابع: «إن الوفد واصل جولته بتفقد أسر اللاجئين السوريين، وقمنا بصرف مساعدات متعسري الإيجارات السكنية لأكثر عن 300 أسرة من اللاجئين السوريين والمتعففين من أهل المملكة الذين ثقلت عليهم الأعباء المالية، وعجزوا عن سداد المستحقات الإيجارية عنهم في ظل الوضع المعيشي المتردي، حيث تستهدف الجمعية من خلال تلك المساعدات تقديم الدعم اللازم لتخفيف الأعباء عنهم».

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