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علوم الدار

الدرعي يبحث تعزيز التعاون مع وزير الشؤون الإسلامية في سنغافورة

عمر الدرعي وماساجوس ذو الكفل خلال اللقاء (من المصدر)
3 سبتمبر 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلَ الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمقر الهيئة في أبوظبي، معالي ماساجوس ذو الكفل، وزيرَ التنمية الاجتماعية والأُسَرية، الوزيرَ الثاني للصحة، والوزيرَ المسؤول عن الشؤون الإسلامية في جمهورية سنغافورة والوفدَ المرافق له، الذي يزور الهيئة للاطلاع على استراتيجيتها في إدارة الشأن الديني وتجربتِها في ترسيخ القِيَم الإنسانيةِ السمحة التي أصبحت سِمَة لدولة الإمارات.
ورحَّبَ الدكتور الدرعي بالوفد وشكَرهم على  الزيارة، مشيداً بعمق علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين قيادةً وشعباً، وقدمَ لهم شرحاً عن الهيئة وهياكلها الإداريةِ والتنظيمية والآليةِ التي تتبعها لإيصال خدماتها للمجتمع بطرقٍ حضارية.

عمر حبتور الدرعي
الإمارات
سنغافورة
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
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