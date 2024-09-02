سعود بن صقر يستقبل سفير أستراليا

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، ترافقه برايني هيليس، القنصل العام الأسترالي في دبي والإمارات الشمالية.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع أستراليا، في شتى المجالات، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر السفير رضوان جدوت، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على الصعد المختلفة.