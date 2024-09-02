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علوم الدار

النيابة العامة تشارك في اجتماع «مساعدي النواب» بدول التعاون

النيابة العامة تشارك في اجتماع «مساعدي النواب» بدول التعاون
3 سبتمبر 2024 01:16

أبوظبي (وام)

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شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الخامس عشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي عُقد أمس.
وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام الأول، بمشاركة الأستاذ هيثم علي عبدالله الحمادي، المحامي العام بنيابة الفجيرة الكلية، والأستاذ عبيد أحمد ربيع العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بآليات تعزيز التعاون المشترك من النيابات العامة في الدول الأعضاء، فيما أوصى بعدد من التوصيات لرفعها إلى الاجتماع المقبل لأصحاب المعالي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.

النيابة العامة
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
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