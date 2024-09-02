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عبدالله بن زايد ووزير خارجية الكويت يفتتحان المبنى الجديد لسفارة الكويت بأبوظبي

عبدالله بن زايد ووزير خارجية الكويت يفتتحان المبنى الجديد لسفارة الكويت بأبوظبي
2 سبتمبر 2024 23:18

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ومعالي عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، المبنى الجديد لسفارة دولة الكويت بأبوظبي.

وأزاح سموه ومعالي عبدالله علي اليحيا، الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المبنى الجديد للسفارة.

كما تفقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يرافقه معالي وزير الخارجية الكويتي، معرضاً للصور في السفارة تعكس التطور الكبير في دولة الكويت الشقيقة، وعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وأكد سموه أن افتتاح المبنى الجديد لسفارة دولة الكويت، يأتي تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية الإماراتية الكويتية التي ترتكز على أسس صلبة من الاحترام والتفاهم والتلاحم.
وأشار سموه إلى أن العلاقات الإماراتية الكويتية قوية وعميقة ومتحصنة بروابط المحبة والإخاء بين قيادتيهما وشعبيهما.

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وأكد سموه أن دولة الإمارات تتطلع إلى مواصلة العمل مع دولة الكويت الشقيقة على المستويات كافة، من أجل تنمية وتطوير هذه العلاقة التاريخية؛ تلبية لتطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وثمَّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جهود جمال محمد الغنيم، سفير دولة الكويت لدى الدولة، وفريق عمل السفارة، في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين وشعبيهما.

وفي الختام، التقط سموه ومعالي عبدالله علي عبدالله اليحيا صورة تذكارية مع أعضاء وفريق عمل السفارة.

حضر الافتتاح، جمال محمد الغنيم، سفير دولة الكويت لدى الدولة، وعدد من سفراء الدول الخليجية والدبلوماسيين، وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
عبد الله علي اليحيا
سفارة الكويت
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