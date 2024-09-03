"الطوارئ والأزمات" تعلن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب

أعلن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب - أسنا، والتي لم يكن لها تأثير مباشر على الدولة.



وحرصاً على سلامة المجتمع، تابعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والمركز الوطني للأرصاد، الحالة المدارية "أسنا" وتأثيراتها على الدولة، من خلال عقد اجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، لمناقشة كافة السيناريوهات والإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد دراسة وتقييم الأوضاع في المناطق التي تواجه تأثيرات مع مراعاة شدتها.



وأكد المركز الوطني للأرصاد، انتهاء الحالة المدارية وتأثيرها على مناطق الدولة، وذلك بعد تحول المنخفض المداري إلى منخفض جوي وتحسن حالة البحر تدريجياً.



وقد أثبتت الحالة على أرض الواقع فاعلية تنبؤات المركز الوطني للأرصاد، مما ساهم بشكل كبير في الإعداد والاستعداد للتعامل مع الحالة والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين بكفاءة واقتدار.



تأتي هذه الجهود ضمن إطار خطط الاستعداد والجاهزية الوطنية، وسرعة التعامل مع مختلف الظروف الجوية، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.



وثمنت الهيئة دور الجمهور ومدى وعيه وثقته في أجهزة الدولة للتعامل مع الحالات الجوية والمدارية، ومتابعته للمستجدات من خلال قنوات الدولة الرسمية، لافتة إلى الاستمرار في التقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.