الأمن السيبراني يوصي بإجراء تحديثات أمنية طارئة لمتصفح كروم

أوصى مجلس الأمن السيبراني بإجراء تحديثات أمنية طارئة لمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية.

وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن جوجل مؤخرًا، تحديثات أمنية طارئة لـمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية.

وأوصى مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل جوجل.

وللإطلاع على الثغرات يرجى الضغط على الرابط أدناه: https://chromereleases.googleblog.com/2024/09/stable-channel-update-for-desktop.html