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علوم الدار

الأمن السيبراني يوصي بإجراء تحديثات أمنية طارئة لمتصفح كروم

الأمن السيبراني
3 سبتمبر 2024 11:52

أوصى مجلس الأمن السيبراني بإجراء تحديثات أمنية طارئة لمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية.

وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن جوجل مؤخرًا، تحديثات أمنية طارئة لـمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية.

 وأوصى مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل جوجل.

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وللإطلاع على الثغرات يرجى الضغط على الرابط أدناه: https://chromereleases.googleblog.com/2024/09/stable-channel-update-for-desktop.html

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمن الإلكتروني
الأمن السيبراني
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