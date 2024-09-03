شرطة أبوظبي تعرض أفضل ممارساتها الأمنية بمعرض الصيد والفروسية

تعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أفضل ممارساتها في مجالات العمل الشرطي والأمني، ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ21 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، والتي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" تحت شعار "استدامة وتراث.. بروح متجددة"، خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي حتى 8 سبتمبر الجاري.

وتقدم إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي أمام الجمهور دورية "اينوس جرينادير" والتي يتم استخدامها في قسم دوريات الدراجات النارية " كثبان" وتعد الأولى من نوعها في العمل الشرطي، إضافة إلى عروض تشويقية للخيل وفن التشوليب تقدمها فرقة الفرسان، للتعريف بمهامها في تعزيز الوقاية من الجريمة.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أهمية المعرض الذي يعد أكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أصبح منصة عالمية مرموقة.

وأوضح أن الإدارة تشرف على الفعاليات والبرامج ومن أبرزها مشاركة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي بالعروض والتشكيل للفرق الموسيقية، ويستقبل قسم الموروث الشرطي زوار المعرض بالزي الشرطي القديم لتقديم شرح حول بدايات تأسيس شرطة أبوظبي ونبذة تاريخية حول الزي الشرطي الأول.

وتشارك مديرية المرور والدوريات الأمنية بالروبوت الآلي واللعبة الإلكترونية التوعوية " أمن الطرق" الهادفة إلى غرس الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع، وتعميق الوعي بقوانين السير وقواعد وأنظمة المرور.

وتقدم إدارة التفتيش الأمني "K9" وادارة الدوريات الخاصة من قبل أطبائها البيطرين استشارات طبية للجمهور حول صحة وسلامة ورعاية الخيول والكلاب، إلى جانب الأنشطة والعروض الحية والترفيهية والتثقيفية التي تبرز مهارات المدربين واستخدامات الكلاب البوليسية.

ويطلع الزوار من خلال جناح شرطة أبوظبي على أهداف خدمة فرصة أمل التابعة لمديرية مكافحة المخدرات، والتي توفر تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج وتعريفهم بآلية التقدم بالطلبات بسرية تامة.

وتشارك منصة "أمان" بتعريف الجمهور بأهدافها وتوفرها على مدار الساعة ونشر الوعي الأمني، حيث تتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في استدامة وتعزيز الأمن والأمان، من خلال تقديم المعلومات بسرية عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 "AMAN2626" أو بواسطة الرسائل النصية "2828" أو عبر البريد الإلكتروني "aman@adpolice.gov.ae".