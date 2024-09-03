استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تشن مينر عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين لجنة الحزب بمدينة تيانجين.

وأكد سموه، خلال اللقاء، على عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية الصين الشعبية على مختلف الأصعدة.

محمد بن راشد يستقبل تشن مينر عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين لجنة الحزب بمدينة تيانجين، وأكد سموه خلال اللقاء على عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية الصين الشعبية على مختلف الأصعدة. pic.twitter.com/mvQ5obHPHe — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 3, 2024