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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس غداً

الأرصاد يكشف عن توقعاته لحالة الطقس غداً
3 سبتمبر 2024 16:56

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً.

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وقال المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:43 والمد الثاني عند الساعة 01:49
الجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 19:51، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 10:39 والمد الثاني عند الساعة 22:47 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 04:48.

 

المصدر: وام
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
الطقس في الإمارات
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