صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى السعودي بمناسبة إعادة تعيينه

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ؛​​ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال معاليه في رسالة التهنئة: «يطيب لي أنْ أتوجه، بإسمي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بأصدق عبارات التهنئة والمباركة لمعاليكم على ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، والتي أنتم أهلٌ لها».

وأكد معالي صقر غباش، أن العلاقات البرلمانية بين المجلسين هي امتداد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا الشقيقين، وأن المجلس الوطني الاتحادي حريص على تعزيز وتقوية علاقات العمل والتعاون البرلماني القائمة، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، وبما يساهم في خدمة قضايانا الخليجية، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.