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علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

منصور بن زايد يستقبل عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
3 سبتمبر 2024 18:38

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم ــ في قصر الوطن في أبوظبي ــ معالي تشين مينار عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية وأمين لجنة الحزب في مدينة تيانجين.
ونقل معاليه في بداية اللقاء تحيات فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.. فيما حمل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى الرئيس الصيني وتمنياته لعلاقات البلدين مزيداً من النماء والتطور.
 وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومعالي تشين مينار خلال اللقاء.. مسارات التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات خاصة التجارية والاستثمارية والتنموية بما يخدم تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدامين..وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين..مشيرين إلى أن البلدين يحتفيان خلال العام الجاري بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما ويتطلعان إلى مزيد من التعاون الذي يعزز مصالحهما المشتركة خلال السنوات المقبلة.

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