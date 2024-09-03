الأربعاء 4 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته الـ21

خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته الـ21
3 سبتمبر 2024 19:30

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي تستمر فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي حتى 8 سبتمبر الجاري، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات تحت شعار "تاريخ يُحاك بروح مبتكرة".

وتفقّد سموّه، خلال جولته في المعرض، عدداً من أجنحة الجهات المشاركة في المعرض الذي يُعد أكبر معرض للصيد والفروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث اطّلع سموّه على أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي يقدمها العارضون في مختلف المجالات المرتبطة بالصيد والفروسية، ومن أبرزها الصقارة والصيد البري والرماية، والتخييم، والرياضات البحرية، وغيرها من الفنون والحرف اليدوية الأخرى، التي تُسهم في تعزيز جهود الاستدامة البيئية في مختلف الأنشطة التقليدية المحلية والتراثية.

كما اطّلع سموّه، خلال هذه الزيارة، على الجهود التي تبدلها الجهات المشاركة في المعرض لتعزيز مكانة الأنشطة الرياضية الشعبية، منوهاً سموّه بحرصها والتزامها بصون الهوية الوطنية ونشر الوعي لدى فئات الشباب بأهمية الموروث الشعبي والعادات الإماراتية الأصيلة.

أخبار ذات صلة
تعاون بين «الفجيرة للفنون الجميلة» و«جمعية الموسيقيين الإماراتيين»
شركات التسليح الوطنية حاضرة بقوة في معرض الصيد والفروسية

وأشار سموّه إلى أن هذا المعرض السنوي أصبح جسراً ثقافياً يربط أجيال الحاضر والمستقبل بماضي الآباء والأجداد من خلال إبراز عراقة وأصالة الموروث الوطني والحفاظ عليه للأجيال المقبل.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، أنجاله، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومعالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والأمين العام لنادي صقاري الإمارات، وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنيك ومجموعة الشركات التابعة له.

وتُعد النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في 11 قطاعاً مرتبطاً بالصيد والفروسية وفرصة لاستكشاف مجموعة من العروض التراثية الحية والتفاعلية، بمشاركة أكثر من 1400 عارضٍ وعلامة تجارية يُمثّلون 65 دولة من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
خالد بن محمد بن زايد
آخر الأخبار
«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»
اقتصاد
«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»
اليوم 19:32
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
اقتصاد
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
اليوم 19:31
منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»
اليوم 19:30
«راك بنك» يصدر سندات بـ 250 مليون دولار
اقتصاد
«راك بنك» يصدر سندات بـ 250 مليون دولار
اليوم 19:29
رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©