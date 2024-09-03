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علوم الدار

«القيادة العليا لشرطة الشارقة» تناقش تعزيز الأداء الأمني وجودة الحياة

جانب من اجتماع اللجنة (من المصدر)
4 سبتمبر 2024 00:59

الشارقة (وام)

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ناقش الاجتماع الرابع للجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2024 الذي عقد أمس بمقر شرطة الشارقة برئاسة اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، عدداً من المحاور الأمنية الرامية إلى تعزيز الأداء في المجال الأمني كتأثير الكوارث الطبيعية على القيادة العامة بشرطة الشارقة وتقييم الشراكات للنصف الأول من 2024، وعدد من المقترحات الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.
وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة، جدول أعماله والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للقيادة.
وأثنى اللواء الشامسي، في ختام الاجتماع، على جهود أعضاء اللجنة ودورهم الفعال في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، داعياً إياهم للمحافظة على ما تحقق من نجاحات أسهمت في الارتقاء بمنظومة العمل للوصول إلى الريادة والاستدامة في العمل الأمني والشرطي.

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
سيف الزري الشامسي
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