حملة للفحص المبكر عن «سرطان الثدي»

دبي (وام)

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بمستشفى صقر في رأس الخيمة - أحد المنشآت التابعة لها - حملة الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي للعام الثاني على التوالي، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز الوعي الصحي ودعم الجهود الوقائية من هذا المرض على مستوى الدولة.

وتهدف الحملة - التي يتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان تحت شعار «منك المبادرة ومنا الأمل»، وتستمر حتى 26 نوفمبر المقبل - إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم الفحوص المجانية للسيدات فوق سن الـ40 عاماً.

وتوفر الحملة 20 عيادة متنقلة مزودة بأجهزة «الماموجرام» والموجات فوق الصوتية لضمان تقديم أفضل الخدمات التشخيصية بالإضافة إلى توفير الفحوص السريرية وغيرها من الفحوص النوعية للكشف عن المرض، فضلاً عن تنظيم مجموعة من جلسات التوعية الهادفة إلى تسليط الضوء على دور الكشف المبكر في الوقاية من سرطان الثدي وعلاجه والتعريف بآليات وأساليب إجراء الفحص الذاتي.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعد الركيزة الأساسية في مكافحته والوقاية منه.