44 ألف زيارة لمركز «فاطمة بنت مبارك كليفلاند كلينك أبوظبي»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

استقبل مركز فاطمة بنت مبارك في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، 44 ألف زيارة، منذ افتتاحه في مارس 2022.

وقال الدكتور ستيفن غروبماير، رئيس معهد طب الأورام في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «إن المركز استقبل 44.322 زيارة منذ افتتاحه، وقدم لمراجعيه رعاية وخدمات طبية متطورة وشاملة في مجال تشخيص وعلاج الأورام».

وذكر أن عدد الإجراءات الطبية الناجحة التي نفذها مركز فاطمة بنت مبارك منذ افتتاحه، بلغت بالنسبة للعلاج الإشعاعي 9.848، وعلاج الأورام بالحقن الوريدي 10.111، وفيما يختص بالدراسات بالتصوير 10.931، أما التقنيات والعلاجات الطبية المتطورة، مثل علاج «إيثوس» الإشعاعي، التي تم تقديمها في المركز لتحسين رعاية المرضى ومخرجاتهم العلاجية منذ العام الماضي، فتمثلت في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين منهجيتنا في الكشف عن الورم وتشخيصه والتطورات في استخدام علم الجينوم لإدارة حالة المرضى.

وأشار إلى أن المركز يعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي من معدلات الكشف عن آفات ما قبل الأورام أثناء فحوص أورام القولون، وتحسن من إمكانات الكشف عن أورام الثدي باستخدام تصوير الثدي بالأشعة السينية (الماموغرام)، ونستخدم أيضاً علم الجينوم لتحديد مخاطر الإصابة بالأورام وتوجيه الطب الدقيق للأورام.

وذكر أن المركز يقدم عدداً من التخصصات والأقسام الطبية، منها الصدر/الرئة والقولون والمستقيم وجراحة الأورام والأنسجة الرخوة والكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية والجهاز الهضمي والرأس والرقبة والثدي والغدد الصماء والأورام العصبية، وكذلك أمراض الدم الخبيثة، أورام النساء، والمخاطر المرتفعة، وأنماط الحياة.



الخدمات الرئيسة

وأشار إلى أن الخدمات الرئيسة المقدمة لمرضى الأورام في المركز ضمن قسم الأشعة، تشمل الفحص بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني المتطور والقادر على الكشف عن الورم في أي مكان في الجسم، وتتوافر لدينا عوامل التباين التصويرية الجديدة لهذا الفحص التي يتم استخدامها للكشف بدقة عن أورام محددة مثل أورام الثدي، ولدينا تقنيات متطورة أخرى مثل الرنين المغنطيسي، والتصوير المقطعي المحوسب، والموجات فوق الصوتية.



التميز السريري

قال الدكتور ستيفن غروبماير: «لدينا برنامج سريري تجريبي يمكنه الآن تقديم علاجات جديدة للمرضى، ويركز في مرحلته التجريبية الأولى على أورام الثدي، ويمكننا من تقديم أدوية جديدة قد تقلل من احتمال تكرار الإصابة بهذه الأورام، ونقدم برنامج علم الجينوم النشط لتمكين الأطباء من اتخاذ قرارات مدروسة وتعريف المرضى بمخاطرهم المحددة المتعلقة بالأورام، ودعم تصميم الخطط العلاجية الشخصية الدقيقة للأورام».

وأضاف: «نواصل استكشاف التقنيات الجديدة التي نؤمن بأنها قد تمنح المرضى طرقاً جديداً لمراقبة علاجهم وتحد من الآثار الجانبية لتلك العلاجات، ونحرص باستمرار على مراقبة ظهور أي خيارات علاجية جديدة حول العالم، ونعمل على تبنيها وإدخالها ضمن نموذج الرعاية الذي نقدمه هنا، ولدينا مجالس أورام خاصة، حيث تتم مناقشة الحالات الجديدة من قبل فرق رعاية تضم نخبة من الخبراء في هذا المرض».

ويقدم المركز، من خلال برنامج التجارب السريرية، خيارات علاجية جديدة للمرضى، وتركز التجربة الأولى على أورام الثدي، إذ توفر أدوية جديدة بهدف تقليل احتمال تكرار الإصابة بالمرض، ويجري تطوير تجارب أخرى، كل منها مصممة لتحسين المخرجات العلاجية للمرضى ورفدهم بخيارات علاجية مبتكرة.