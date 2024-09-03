انطلاق فعاليات المعرض الاستشاري الثالث في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انطلقت صباح أمس الثلاثاء فعاليات المعرض الاستشاري الثالث 2024، الذي تنظمه بلدية منطقة الظفرة، في مجمع بينونة في مدينة زايد ويستمر لمدة يومين بمشاركة عدد كبير من الاستشاريين والمقاولين والمهتمين بقطاع البناء في منطقة الظفرة، وسط إقبال كبير من الجمهور والزوار الذين حرصوا على متابعة كل ما هو جديد في قطاع البناء والتشييد، وأهم المشاريع المبتكرة التي تستعرضها الشركات المشاركة في المعرض.

وشهد افتتاح المعرض عدد كبير من المديرين التنفيذيين والمسؤولين في بلدية منطقة الظفرة بجانب ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمهتمين بقطاع البناء والمقاولات للاطلاع على أهم ما يقدمه المعرض من بيانات ومعلومات ومشاريع وخدمات يمكن أن يستفيد منها المواطن خلال عملية البناء.

يهدف المعرض إلى جذب المقاولين والاستشاريين وإبراز دور البلدية وتسليط الضوء على المشاريع الخدمية والتطويرية التي نفذتها لخدمة وسعادة المجتمع، بالإضافة إلى دعم ملاك المشاريع الوطنية. وبناء حلقة وصل بين أفراد المجتمع والشركات المختصة في مجال البناء.

ويتضمن المعرض تنظيم ورش عمل للتعريف بقانون الاستشاريين، وطرق الإنشاءات الحديثة، والتعريف بأنظمة تمويل القروض الإسكانية والتمويل العقاري.

ويبدأ المعرض فعالياته في الفترة من 3 إلى 4 من شهر سبتمبر، وذلك بمجمع بينونة التعليمي في مدينة زايد، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وتشارك «تياسير»، المبادرة الحكومية التي تديرها هيئة أبوظبي للإسكان، في المعرض الاستشاري لعرض خدماتها الإرشادية المتخصصة في مجال تصميم وبناء المساكن والتي تقدمها للمستفيدين من برامج الهيئة، إلى جانب عرض خدمات المبادرة للمورّدين وإتاحة التسجيل والتأهيل لتقديم الخدمات، وذلك كجزء من مشاركتها في المعرض تحت مظلة الهيئة.

ويتضمن جناح تياسير الذي يقدم خدمات استشارية مجانية لأصحاب القروض بناء من قروض إسكان المواطنين في أبوظبي، حيث تحرص تياسير على أن تجعل من رحلة بناء المنزل تجربة متميزة.

وانطلقت «تياسير» كخدمة حكومية مجانية بإمارة أبوظبي، تقدم خبراتها ودعمها إلى جميع المواطنين المؤهلين لمساعدتهم على تصميم وبناء منزل أحلامهم بأعلى معايير الجودة.

كما تضمن المعرض جناح ترخيص البناء في بلدية منطقة الظفرة لإطلاع الزوار على أهم اشتراطات البناء والتراخيص والمستجدات التي طرأت في هذا الشأن، كما استعرضت بلدية الظفرة خلال المعرض أهم المشاريع التي يجري تنفيذها في مختلف مدن المنطقة وكذلك والمشاريع التي تم إنجازها واستعراض المشاريع الخدمية وشرح تفاصيلها للجمهور.

ويؤكد حسام محمد عبدالظاهر، من شركة زوايا للاستشارات الهندسية، أن المعرض نجح في دمج كل المهتمين بقطاع البناء في مكان واحد، مما سهل على الجميع التواصل الجيد والوصول لأهم ما يلزم المواطن الراغب في بناء مسكنه أو أرضه الصناعية وهو ما ساهم بشكل فعال في نجاح المعرض الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المهتمين بقطاع البناء.

وتشير ناريمان ياقوت، من «شركة زخارف»، إلى أن شركتها تشارك في المعرض بأكثر من 600 منتج متخصص في عمليات البناء واغلبها منتجات صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية وتوفر الكثير على المواطنين والمقاولين، مؤكدة أن المعرض يشهد نجاحاً كبيراً انعكس على مستوى الحضور والإقبال من المهتمين بقطاع البناء.