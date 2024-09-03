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علوم الدار

15 عضواً من جامعة خليفة بقائمة أفضل 0.05% عالمياً

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
4 سبتمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن إدراج 15 عضواً من الهيئة الأكاديمية في الجامعة في قائمة الباحثين الأعلى تصنيفاً والذين يشكلون «أفضل 0.05% من الباحثين على مستوى العالم»، وذلك وفقاً لتصنيفات شركة «سكولار جي بي إس»، التي تُكرم أفضل الباحثين الدوليين لأدائهم المتميز في مختلف المجالات البحثية، إضافة لذلك، تم تصنيف 29 عضواً من أعضاء الهيئة الأكاديمية ضمن أفضل 0.5% من الباحثين في جميع أنحاء العالم في تصنيفات «سكولار جي بي إس» المرموقة.
يُعرف «الباحثون الأعلى تصنيفاً» بأنهم علماء باحثون ينتمون إلى قائمة أفضل 0.05% من الباحثين في تخصصهم أو في جميع المجالات وفقاً لـ«سكولار جي بي إس»، ويحظون بأكبر عدد من المنشورات ذات أثر فعال من حيث الاقتباسات وجودة عالية حسب مؤشر «إتش»، المعني بقياس الإنتاجية والاقتباس في البحوث العلمية المنشورة.
وتمثل الإنجازات الأكاديمية للباحثين الأعلى تصنيفاً العامل الأساسي لتصنيف الأفراد البارزين في قائمة أفضل 0.05% من الباحثين.
يتم تحديد قائمة الباحثين المدرجين في هذا التصنيف، من خلال إنشاء أكثر من 30 مليون ملف تعريفي مفصل لهم، بناءً على تصنيف «سكولار جي بي إس» الفريد لأكثر من 200 مليون بحث علمي منشور مسجل، وتعتمد البيانات المستخدمة لتحديد قائمة «الباحثين ذوي التصنيف العالي» التابعة لـ«سكولار جي بي إس»، على النشاط البحثي الشامل أو الخاص بالسنوات الخمس الأخيرة، مع تقييم كل بحث منشور واقتباس بناءً على عدد المؤلفين، مع استبعاد الاقتباسات الذاتية.
من جهته، قال الأستاذ الدكتور أحمد الدرة، عميد مشارك في البحوث بجامعة خليفة: «تحتفظ جامعة خليفة بالصدارة في دولة الإمارات فيما يتعلق بالخبراء العالميين في الهيئة الأكاديمية والذين يقودون عجلة البحث والابتكار، مع تصنيف 15 عضواً في الهيئة الأكاديمية في قائمة أفضل 0.05% من الباحثين، و29 في قائمة أفضل 0.5% من الباحثين في جميع أنحاء العالم».

أبوظبي
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جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
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