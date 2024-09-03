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علوم الدار

أمين عام «الإمارات للإفتاء الشرعي» يستقبل وفداً سنغافورياً

صورة جماعية خلال استقبال الوفد السنغافوري (من المصدر)
4 سبتمبر 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بمقر المجلس في أبوظبي، قادر مايدين بن محمد، الرئيس التنفيذي للمجلس الإسلامي السنغافوري والوفد المرافق له، ونقلت الأمين العام للوفد تحيات معالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وتقديره لعمق العلاقات الإماراتية السنغافورية على مختلف الأصعدة ومن ضمنها مجال التسامح والتعايش.
وهدف اللقاء إلى تعرف الوفد السنغافوري على أبرز أدوار مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي واختصاصاته، وعلى التجربة الإماراتية الرائدة في تعزيز قيم التسامح والتعايش ومكافحة الأفكار المتطرفة.
واستعرض المجلس، خلال اللقاء، جهوده ودوره الحيوي الذي يقدمه في مجال الفتوى الشرعية التي تستجيب للمستجدات وفق الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واطلع الوفد خلال زيارته على خطط وبرامج المجلس الاستراتيجية، كما تعرّف على أبرز الخدمات الإفتائية المبتكرة والتي تسهم في تلبية احتياجات الجمهور بشكل فعّال واستباقي.
وفي هذا السياق، أشاد الوفد السنغافوري بدور المجلس وبالنموذج الإفتائي الحضاري الذي يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات العلمية والعملية.
كما تضمن مناقشة آلية تفعيل الشراكة مع الجهات ذات الصلة في جمهورية سنغافورة، وذلك لتبادل المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين.
واختتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية.

ماريا الهطالي
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الإمارات
سنغافورة
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