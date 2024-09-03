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علوم الدار

«صندوق محمد بن زايد»: «الحدّ من الصعق الكهربائي» تحمي 25000 طائر في منغوليا

«صندوق محمد بن زايد»: «الحدّ من الصعق الكهربائي» تحمي 25000 طائر في منغوليا
4 سبتمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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يُشارك صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة، إحدى المُبادرات الرائدة لنادي صقّاري الإمارات، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، ليسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي ينفذها للحفاظ على الطيور الجارحة على مستوى العالم، سيما مع وجود واحد من كل خمسة أنواع من الطيور الجارحة مهددة بالانقراض.
ويستعرض الصندوق ضمن مُشاركته في جناح نادي صقاري الإمارات بالمعرض، مُبادرة الحدّ من صعق الطيور الجارحة بالكهرباء التي انطلقت في منغوليا باستخدام الصقر الحر المهدد بالانقراض كنموذج لجهود الحفظ الرائدة.
وقد نجح الصندوق في عزل 30 ألف عمود لتُصبح آمنة للطيور الجارحة والطيور الأخرى في جميع أنحاء منغوليا، وساعدت هذه المبادرة في حماية 25000 طائر جارح من التعرّض للصعقات التي كانت تؤدي إلى هلاك ما يقارب 4000 صقر حر سنوياً.
ويُسلّط نادي صقاري الإمارات عبر مُشاركته في المعرض الضوء على أبرز مشاريعه، وأكد د. منير ز. فيراني، الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة، أهمية مشاركة الصندوق ضمن جناح نادي صقاري الإمارات، في المعرض الدولي للصيد والفروسية الذي يُعد أحد أكبر المعارض وأكثرها شهرة في دولة الإمارات.
وقال فيراني «تتمثل مهمتنا في ضمان حماية أنواع الطيور الجارحة في جميع أنحاء العالم وازدهارها في مواطنها الطبيعية، ومن خلال العمل مع شركائنا العالميين، فإننا نغير مسار هذه الطيور الرائعة».
وأكد أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يمثل منصة لمشاركة نجاحاتنا وإلهام الآخرين للانضمام إلينا في جهودنا للحفاظ على البيئة. 

أبوظبي
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الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
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