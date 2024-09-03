صقر غباش ورئيس «النواب» الجيبوتي يبحثان العلاقات

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي دليتا محمد دليتا رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي في مقر المجلس بأبوظبي خلال زيارته الحالية إلى دولة الإمارات والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية جيبوتي في المجالات كافة.

حضر اللقاء مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس.