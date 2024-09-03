الأربعاء 4 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش ورئيس «النواب» الجيبوتي يبحثان العلاقات

صقر غباش خلال لقاء رئيس مجلس النواب (من المصدر)
4 سبتمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي
تعاون بين «الفجيرة للفنون الجميلة» و«جمعية الموسيقيين الإماراتيين»

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي دليتا محمد دليتا رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي في مقر المجلس بأبوظبي خلال زيارته الحالية إلى دولة الإمارات والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية جيبوتي في المجالات كافة.
حضر اللقاء مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس.

صقر غباش
الإمارات
جيبوتي
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»
اقتصاد
«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»
اليوم 19:32
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
اقتصاد
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
اليوم 19:31
منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»
اليوم 19:30
«راك بنك» يصدر سندات بـ 250 مليون دولار
اقتصاد
«راك بنك» يصدر سندات بـ 250 مليون دولار
اليوم 19:29
رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©