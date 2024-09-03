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علوم الدار

حمدان بن محمد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي

حمدان بن محمد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي
3 سبتمبر 2024 22:42

 استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم (الثلاثاء) معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة وذلك في فندق قصر الإمارات بأبوظبي. 

ورحّب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في مستهل اللقاء الذي استعراضا خلاله علاقات التعاون والشراكة الإماراتية الكويتية وما تشهده من تقدم مستمر على كافة الأصعدة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تأكيداً على رسوخ الروابط الأخوية والتاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الشقيقين.  

وخلال الاجتماع، أعرب معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن تهانيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لنيله الثقة الغالية من القيادة السياسية في دولة الإمارات وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، متمنياً له كل التوفيق والسداد ولدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم دوام الرفعة والازدهار. 

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وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما تم التطرّق إلى مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، ومتطلبات دفع العمل الخليجي المشترك قدماً من أجل ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التأكيد على أهمية زيادة تبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة بما يخدم في مضافرة الجهود من أجل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على المستويين الثنائي والخليجي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي. 

المصدر: وام
حمدان بن محمد
الإمارات
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