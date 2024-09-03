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علوم الدار

«حكماء المسلمين» يبحث تعزيز التعاون مع المجلس الإسلامي في سنغافورة

«حكماء المسلمين» يبحث تعزيز التعاون مع المجلس الإسلامي في سنغافورة
3 سبتمبر 2024 23:38

بحث «مجلس حكماء المسلمين» مع وفد من المجلس الإسلامي ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة، سبل تعزيز التَّعاون المشترك في مجال نشر قيم التسامح والتعايش المشترك.وأشاد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، خلال لقائه في مقر المجلس بأبوظبي الوفد برئاسة قادر ميدين محمد، الرَّئيس التنفيذي للمجلس الإسلامي في سنغافورة، بالنموذج الذي تقدِّمه سنغافورة في التعددية والتنوع والتعايش المشترك، معرباً عن تقديره للجهود التي يقوم بها المجلس الإسلامي في سنغافورة في تنظيم الشؤون الإسلامية والعناية بالقضايا التي تهم المسلمين بها.
وأكد حرص مجلس حكماء المسلمين على تعزيز جسور التَّواصل مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المجلس لديه العديد من المبادرات الهادفة لنشر وتعزيز قيم الحوار والتَّعايش المشترك، وفي مقدمتها وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة، والحوار بين الشرق والغرب، ومنتدى شباب صنَّاع السَّلام، وجناح الأديان في COP28، إلى جانب تعزيز دور قادة الأديان في مواجهة التحديات العالميَّة، وغيرها من المبادرات والجهود المتنوعة.
من جانبه، أعرب قادر ميدين محمد، عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر وتعزيز قيم الحوار والتَّسامح والتَّعايش الإنساني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، لاسيَّما المبادرات التي تركِّز على الشباب وتمكينهم وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم ودعم جهودهم في صناعة السلام والتَّعايش الإنساني.
وأشار إلى أنَّ زيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى سنغافورة في عام 2018 لاقتْ احتفاء وترحيباً من جميع مكونات الشعب السنغافوري الذين يحملون تقديراً واحتراماً كبيراً لفضيلته، مؤكداً تطلع المجلس الإسلامي في سنغافورة إلى تعزيز التعاون المشترك مع مجلس حكماء المسلمين، خاصة مبادرة «أديان من أجل التنمية والسلام»، ونوه بأهمية هذه المبادرة الرائدة في تعزيز دور قادة ورموز الأديان في قضايا التَّنمية والسلام.

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