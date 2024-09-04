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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
4 سبتمبر 2024 08:52

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 22.2 درجة مئوية في جبل الحبن (رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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