رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف تسلمها عبدالله بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لدى استقباله في أبوظبي، معالي موسى زمير، وزير خارجية جمهورية المالديف.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة معالي موسى زمير، مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والمالديف، وحرص البلدين على تعزيزها، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي أحمد الصايغ، وزير دولة.