الخميس 5 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد: العمل الخيري متأصل في المجتمع الإماراتي قيادة وحكومة وشعباً

ذياب بن محمد بن زايد: العمل الخيري متأصل في المجتمع الإماراتي قيادة وحكومة وشعباً
4 سبتمبر 2024 12:02

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن العمل الخيري متأصل في مجتمع الإمارات، ويعد جزءاً لا يتجزأ من ثقافته وهويته الوطنية، التي ترسخت على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين "رحمهم الله"، واليوم، تواصل دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تعزيز قيم العطاء والتضامن مع مختلف الشعوب والدول في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية.


كما أكد سموه، في كلمة له بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، على الدور العالمي الرائد لدولة الإمارات في ترسيخ قيم الخير والبذل والعطاء لسعادة البشرية.

أخبار ذات صلة
الأندية تواجه الغيابات بطموح العبور إلى ربع نهائي «كأس أبوظبي الإسلامي»
الناقلات الوطنية بأبوظبي تحلق إلى 140 وجهة


وقال سموه إن الإمارات تواصل من خلال الجهات والهيئات والمؤسسات المانحة، أداء أدوارها المؤسسية والمجتمعية في المجالات والقطاعات ذات الأولوية الإنسانية، بتوجيه واهتمام بالغ ودعم لا محدود من قادة دولة الإمارات "حفظهم الله"، وبمشاركة مجتمعية استثنائية واسعة.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
العمل الخيري
الإمارات
آخر الأخبار
البابا فرنسيس خلال زيارته لإندونيسيا
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يدعو إلى التصدي لتغير المناخ خلال زيارته لإندونيسيا
اليوم 11:17
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تستقر قرب أقل مستوياتها منذ 14 شهراً
اليوم 11:02
هونج كونج تحذر من إعصار ياجي
الأخبار العالمية
هونج كونج تحذر من إعصار ياجي
اليوم 10:52
بيجولا تضم شفيونتيك إلى ضحايا «فلاشينج ميدوز»
الرياضة
بيجولا تضم شفيونتيك إلى ضحايا «فلاشينج ميدوز»
اليوم 10:42
عبدالله بن زايد يلتقي مهند هادي ويبحثان جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي مهند هادي ويبحثان جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©