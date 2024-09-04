نهيان بن مبارك يتسلم العدد الثاني من مجلة «نقوش أثرية»

تسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، العدد الثاني من مجلة نقوش أثرية، الصادرة عن مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية، والتي اعتلت تصنيف المجلات العلمية المتخصصة الصادر مؤخراً من المجلس الأعلى للجامعات المصرية. جاء ذلك، خلال لقاء معاليه الدكتور عاطف منصور رمضان، مدير مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية بكلية الآثار جامعة الفيوم في مصر، خلال زيارته العلمية إلى دولة الإمارات.



وأكد الدكتور عاطف أن المركز هو أحد ثمار وإنجازات السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، ويعد منارة علمية لدراسة النقوش والخطوط وعلاقتها بالتاريخ والحضارة العالمية وهو الوحيد على مستوى الجامعات المصرية والعالم العربي والإسلامي والشرق الأوسط الذي يهتم بدراسة النقوش والخطوط التاريخية. وأضاف أن هذا الصرح العلمي يعد مركزاً أكاديمياً متميزاً إقليمياً ودولياً في الاهتمام بتاريخ وعلوم الخطوط والكتابات ودراساتها ونشرها وحفظها وتوثيقها.



من جهة أخرى، وقع معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تجديد مذكرة تفاهم بين أناسي للإعلام والألكسو لمواصلة التعاون والتنسيق لتنفيذ مشاريع عربية مشتركة. وكان أول ثمار مذكرة التفاهم، تبني «الألكسو» طباعة العدد الثالث من المجلة العلمية المحكمة «نقوش أثرية»، والتي يصدرها مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية.



وتضمن برنامج حفل التوقيع عرض فيلم قصير، من إنتاج قناة النيل الثقافية حول إنجازات السفارة الثقافية للدولة، إضافة إلى معرض فني مصغر. يذكر أن «مجلة نقوش أثرية» هي أول مجلة علمية محكمة في مجال النقوش والخطوط التاريخية في العالم العربي والإسلامي، تصدر سنوياً من مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية.