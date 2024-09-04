إندونيسيا تمنح قائد العمليات المشتركة وسام «دارما يودها للدفاع»

منح معالي برابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي، الرئيس المنتخب، اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، وسام «دارما يودها للدفاع» (Dharma Yudha Defense Medal)، تقديراً لجهوده المبذولة في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.



ويُعد الوسام أحد أرفع الأوسمة العسكرية في إندونيسيا، ويمنح لشخصيات عسكرية إندونيسية أو أجنبية، ساهمت في تعزيز استراتيجيات الدفاع والتعاون العسكري مع الدول الصديقة. وقلد معالي الفريق دوني ايرماوان توفانتو، الأمين العام لوزارة الدفاع الإندونيسية، الوسام للواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة، بحضور عدد من كبار ضباط الجانبين. وجرت مراسم التقليد في مقر وزارة الدفاع الإندونيسية في العاصمة جاكرتا.