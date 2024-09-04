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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان

حاكم الشارقة
4 سبتمبر 2024 15:24

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان.

نص المرسوم على أن يُحل المجلس البلدي لمدنية خورفكان المُشكل بالمرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2022م اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

وبحسب المرسوم يُشكل المجلس البلدي لمدينة خورفكان برئاسة الدكتور محمد عبدالله المر النقبي، وعضوية كل من علي عبدالله مخلوف النقبي وراشد خميس محمد راشد النقبي ومحمد خلفان عبدالله خلفان النقبي والدكتورة مروة حسن علي إبراهيم النقبي ومحمد سعيد علي الشحي وعبدالوهاب عيسى الحمادي وأحمد سليمان داوود الحوسني وجابر علي عبدالله الريسي.

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ويختار المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء ويكون الاختيار بالتوافق أو بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

ووفقاً للمرسوم يكمل أعضاء المجلس مدة عضوية سلفهم ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

المصدر: وام
المجلس البلدي لمدينة خورفكان
خورفكان
حاكم الشارقة
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