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"فخر الوطن": احتفالات الإمارات باليوم الدولي للعمل الخيري تأكيد على التزامها بتعزيز القيم الإنسانية

"فخر الوطن": احتفالات الإمارات باليوم الدولي للعمل الخيري تأكيد على التزامها بتعزيز القيم الإنسانية
4 سبتمبر 2024 16:45

أكّد مكتب "فخر الوطن" أن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الدولي للعمل الخيري جزء من التزامها بتعزيز القيم الإنسانية والأنشطة الخيرية محلياً وعالمياً.

وبهذه المناسبة أكد المكتب أن هذا اليوم الذي يُحتفي به عالمياً في الخامس من سبتمبر من كل عام يعد فرصة للتأمّل في مُساهمات الإمارات في الأعمال الإغاثية الاقليمية والدولية وإلهام الجميع داخل وخارج الدولة للمُشاركة في الأنشطة الخيرية، مما يُعزّز ثقافة العطاء التي تُميّز الإمارات".وأشار مكتب "فخر الوطن" إلى أن دولة الإمارات حافظت على مكانتها ضمن أكثر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في العالم دعماً للقضايا الإنسانية من خلال العديد من المبادرات والحملات الهادفة إلى معالجة قضايا الفقر والتعليم والرعاية الصحية ودعم المجتمعات المحرومة.

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وأضاف مكتب "فخر الوطن" أن القيادة الرشيدة عززت من سمعة الإمارات واحدة من أكثر الدول سخاءً من حيث المساعدات الخارجية التزاماً بالقيم التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لتعزيز وسائل وأساليب العمل الخيري مبدأ أساسيا يتماشى مع قيم التسامح والرحمة والمسؤولية الاجتماعية التي تقوم عليها سياسة الدولة، والمُسارعة إلى تقديم المساعدات إلى جميع المحتاجين والمنكوبين دون تمييز. 

المصدر: وام
اليوم الدولي للعمل الخيري
الإمارات
العمل الإنساني
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