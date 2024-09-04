شركات التسليح الوطنية حاضرة بقوة في معرض الصيد والفروسية

يلعب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، دوراً محورياً في خلق قطاع خاص وطني ينهض بصناعة وتجارة أجهزة ومعدات وبنادق الصيد.

ويستقطب المعرض الدولي للصيد والفروسية سنوياً كبريات الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد، حيث يعتبر الفعالية الوحيدة في دولة الإمارات التي تُتيح للزوار شراء أسلحة الصيد والرماية.

وتزخر الدورة الحالية من المعرض بعدد كبير من قطع السلاح الجديدة والمتميزة والتراثية النادرة، من بينها قطع تعرض للمرة الأولى محلياً وعالمياً، والتي تلقى اهتماماً كبيراً من الزوار المهتمين بعالم السلاح بوجه عام، وبعالم الصيد على وجه الخصوص.

وتمتاز الدورة الـ21 من المعرض بزيادة ملحوظة في عدد الشركات الإماراتية، حيث بلغ عددها 435 شركة تتنوع اهتماماتها وخدماتها بين مجالات الصقارة والخيل وتصنيع مُعدّات وأسلحة الصيد ولوازم الرحلات البرية والبحرية.