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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
4 سبتمبر 2024 17:36

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليوم أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً، وحركتها الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:01 والمد الثاني عند الساعة 02:21 ،و الجزر الأول عند الساعة 08:27 والجزر الثاني عند الساعة 20:24.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 58:10 والمد الثاني عند الساعة 27:23 ،و الجزر الأول عند الساعة 17:15 والجزر الثاني عند الساعة 05:11.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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