«صحة» تعيد افتتاح العيادة الخارجية في مستشفى الرحبة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن إعادة افتتاح قسم العيادات الخارجية في مستشفى الرحبة، وذلك في إطار التزامها بتحقيق رفاهية المجتمع وجودة الحياة.

واستأنفت العيادة أعمالها في عام 2023 بعد إغلاقها بشكل مؤقت، وذلك لتنفيذ إجراءات تحسين وتجديد شاملة لمرافقها، بما يتماشى مع التزام شركة «صحة» بتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

ويشكل افتتاح العيادات الخارجية التي تم تجديدها، خطوة مهمة ضمن جهود شركة «صحة» المتواصلة لتعزيز الرعاية الصحية في أبوظبي، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة لإنشاء نظام رعاية صحية رائد عالمياً.

وبالمناسبة، قال سيف السكسك، مدير مستشفى الرحبة: «نلتزم في مستشفى«الرحبة» بالاستثمار المستمر في تعزيز تجربة مرضانا من أجل حياة أفضل وأكثر صحة وسعادة. ومن خلال عيادتنا الخارجية بما في ذلك عيادات التغذية «الأنف والأذن والحنجرة، الغدد الصماء، عيادة الاسرة، أمراض النساء و التوليد، الطب الباطني، جراحة العظام، طب الاطفال، العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، العيون وأمراض القلب، يسعدنا أن نقدم لكافة فئات المجتمع في أبوظبي وصولاً أفضل وأكثر ملاءمة وأسرع إلى رعاية صحية عالية الجودة بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة لتحسين جودة الحياة».

وأضاف: «يعد رضا المرضى أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونحن فخورون بأن نقدم لهم الرعاية الصحية الأكثر تقدماً والأعلى جودة، وقد أصبحت العيادات الجديدة جاهزة لخدمة المرضى باحترافية تتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الرائدة.

وتوفر العيادات الجديدة، التي تقع في الطابق الأرضي، للمرضى رحلة أكثر مرونة وسرعة مع وجود مختبر، وأشعة، وصيدلية في نفس الطابق.

وتم تجهيز غرف العمليات الجديدة بأحدث التقنيات لضمان الإجراءات الآمنة والعالية الجودة داخل العيادة.

وتقدم العيادات الخارجية مجموعة من الخدمات والعلاجات الجديدة بكفاءة، مع وجود 12 عيادة في مكان واحد، بحيث يمكن للمرضى الوصول بسهولة إلى عيادات مختلفة وتحديد المواعيد في نفس اليوم.

وتفتح العيادات أبوابها من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً يومي الجمعة والأحد.

كما تستقبل المواعيد المسبقة بينما يواصل مركز الرعاية العاجلة بالعيادات العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ومع إضافة أحدث التحسينات، ستتمكن العيادات الخارجية في مستشفى الرحبة من خدمة نحو 300 مريض يومياً، مما يضمن تقديم رعاية شاملة في الوقت المناسب لجميع أفراد المجتمع.

وتأتي إعادة افتتاح العيادات الخارجية بعد افتتاح العديد من العيادات الجديدة التي أطلقتها شركة «صحة» في الأشهر الأخيرة كجزء من جهودها لتوفير سهولة الحصول على الرعاية الصحة للجميع.

ومن خلال واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعالج شركة «صحة» أكثر من 5 ملايين مريض خارجي كل عام.

ويمتد التزام شركة «صحة» برفاهية المجتمع، ويتجلى في إعادة افتتاح العيادات الخارجية لمستشفى الرحبة، ليشمل مبادرات مختلفة مثل البرامج المدرسية، وورش العمل المجتمعية.

وتتعاون «صحة» بشكل وثيق مع المدارس المحلية، وتنظم فعاليات مثل شهر «أكتوبر الوردي» وحملات الغذاء الصحي على مدار العام.

كما تتعاون «صحة» مع الجهات الحكومية للترويج لخدماتها في المناسبات المجتمعية وتقديم الدعم في مجال الرعاية الصحية.

وباعتبارها شركة تابعة لمجموعة «بور هيلث»، تلتزم شركة «صحة» بالتحسين المستمر لرعاية العملاء وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وبالتالي تزويد المجتمع برعاية صحية ذات مستوى عالمي.