«أبوظبي للدفاع المدني» تحتفي بالمرأة الإماراتية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

احتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اليوم بفعالية يوم المرأة الإماراتية – نتشارك للغد، وتم عرض فيديو حول جهود وإنجازات المرأة الإماراتية في الإطفاء الإسعاف والإنقاذ وما حققته من إنجازات على مر السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة.

وبهذه المناسبة، أكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، في كلمة له مع مركز الاتحاد للأخبار، أننا نجتمع اليوم للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، ولا نحتفل بيوم واحد ولكن بإنجازاتها في كل يوم من أيام السنة. واليوم هو تجمع للمرأة الإماراتية وإظهار لجهودها في هيئة أبوظبي للدفاع المدني وفي تنمية المجتمع ومسيرة الاتحاد بشكل عام، وقال: «نقول للمرأة الإماراتية كل عام وأنت بخير وكل عام وأنت أرقى في وطننا دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: يأتي هذا اليوم تكريما لدور المرأة الإماراتية الريادي في مسيرة التنمية والبناء والذي يؤكد على مكانتها كشريك أساسي في صنع مستقبل الوطن الغالي. كما أن المرأة الإماراتية، أثبتت قدرتها عبر العقود الماضية على التميز والتفوق في مختلف المجالات.

وأضاف: لقد رأينا في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، العديد من النماذج المشرفة التي تسعى بكل جدارة في حماية الأسرة والمجتمع وكلهن مثال يحتذى بهن في التفاني والعمل الجاد. وتابع: نؤمن في هيئة أبوظبي للدفاع المدني بأن تمكين المرأة هو جزء لا يتجزأ من رسالتنا وأهدافنا، ولذا نحن نحرص على توفير كافة الفرص الممكنة لتمكين وتعزيز دور المرأة في المجتمع وفي مختلف المجالات الحيوية في الهيئة.بدورها، قالت شيخة الساعدي رئيس فريق الشرطة النسائية: المرأة الإماراتية كانت ولا زالت نبراساً يتحذى به في صناعة التفاؤل والأمل ومنارة تضيء مجتمع الدولة، لينظر العالم كله بإعجاب لكل ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات، لكونها سجلت بصمات واضحة وإيجابية على أرض الواقع وقدمت القدوة والنموذج الريادي الذي يثبت للعالم أجمع، مساهمتها بجانب الرجل في دفع عجلة التنمية الشاملة للأسرة والمجتمع.

كما تم عقد جلسة حوارية بعنوان«التمكين المستدام» والتي أكدت أن دور المرأة الإماراتية لا يقتصر على كونها شريك في العمل بل يمتد إلى الأسرة ومناحي الحياة كافة، حيث مكنت الدولة المرأة الإماراتية، وشتى المجالات.

وأكدت الجلسة الحوارية على أهمية تطوير قدرات ومهارات المرأة الإماراتية والمحافظة على القيم والعادات والتقاليد والهوية الوطنية، مما يسهم في الارتقاء ببنت الإمارات لتكون قدوة وصورة مشرفة ونموذجية على مستوى الإمارات والعالم أجمع.بدورها، قالت الرائد شيخة عبيد الزعابي مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لقد مررت بتجربة وقصة لن أنساها، وذلك عندما كنت خارجة من مهمة وقت الحظر إبان أزمة «كوفيد- 19»، وكنت وقتها مرهقة جداً، وفي طريقي وجدت رجلاً مسناً خارج بيته وقريباً من الشارع ويبدو من ملامحه التوتر والقلق، وسألته هل أستطيع مساعدتك يا والدي، فأجابني: يا ابنتي أريد دواء ولا أستطيع الذهاب للصيدلية وقت الحظر، فقمت بعد ذلك بالاتصال بأهل بيته واستأذنت منهم، وثم بحثت عن أقرب صيدلية بالقرب من بيت الرجل المسن، وسألتهم هل يتوفر لديكم هذا الدواء، فأجابني موظف الصيدلية، بأن الدواء متوفر لديهم، فاستأذنت من الرجل المسن لشراء الدواء ثم أعطيته إياه، ورأيت الفرحة في عين الرجل المسن والتي ذكرتني بوالدي رحمه الله ونسيت حينها كل التعب والإرهاق الذي مررت به في ذلك اليوم، وفرحتي في تقديم الخدمة المجتمعية هي التي جعلتني أنسى التعب الذي مررت به.

من جهتها، قالت المسعف شيخة حمد اليحيائي من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، همسة أحب أن أهمس بها في أذن كل امرأة إماراتية، كونك إماراتية افتخري وتغني بكل إنجازاتك، وذلك لأن كل إنجاز تحققينه هو بمثابة هدية تقدمينها للدولة ولأهلك ودائما نحن نفتخر بك، لكونك امرأة إماراتية تعملين في جميع المجالات.

وأضافت المسعفة رقية حسين رمضان من هيئة أبوظبي للدفاع المدني: أشكر هيئة أبوظبي للدفاع المدني لاهتمامها بيوم المرأة الإماراتية ودورها في الهيئة وجهودها المقدرة.