الخميس 5 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد «الداخلية» يزور معرض ومؤتمر «سوفكس 2024» في الأردن

وفد «الداخلية» يزور معرض ومؤتمر «سوفكس 2024» في الأردن
4 سبتمبر 2024 20:53

عمان (وام)

أخبار ذات صلة
الأندية تواجه الغيابات بطموح العبور إلى ربع نهائي «كأس أبوظبي الإسلامي»
الناقلات الوطنية بأبوظبي تحلق إلى 140 وجهة

زار وفد وزارة الداخلية برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض العمليات الخاصة «سوفكس» 2024، المقُام حالياً في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمملكة الأردنية الهاشمية ويختتم غداً، بحضور أكثر من 300 جهة وشركة دولية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، لعرض أحدث المنتجات والحلول المتقدمة في هذا المجال.
وشارك الوفد في افتتاح المعرض والمؤتمر وقام بجولة في أركانه يرافقه اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، قائد الحرس الوطني، واطلع على الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة، وأبرز المشاركات المتميزة والقدرات الأمنية والتكنولوجيات الحديثة المعروضة، وذلك بحضور المقدم الدكتور محمد بن هزيم السويدي، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والخبير غازي ياسين الصبيحي، من القيادة العامة لشرطة عجمان.
وشاهد الوفد عروض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والطائرات المسيّرة الهجومية والاستطلاعية، وأحدث الأجهزة والمعدات الدفاعية المستخدمة من قبل الجيوش ووحدات الأمن.
وقال اللواء سلطان النعيمي إن الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية وشرطة عجمان على تعزيز التعاون مع الدول الرائدة في تطوير وتحديث القدرات الأمنية، مشيراً إلى أن زيارة المعرض تدعم أطر التعاون الدولي في مجال العمليات الخاصة والأمن والوطني.
وأكد أن مؤتمر ومعرض المؤتمر عمليات الخاصة «سوفكس» يمثل منصة مميزة يتيح لزائريه الاطلاع على ريادة الدول في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية المبتكرة، ما يدعم القدرة على مواكبة أحدث التطورات في مجال الدفاع والأمن.
يُعد معرض «سوفكس» أحد أهم المعارض الدفاعية في المنطقة، ويستقطب أكثر من 16 ألف زائر من دول مختلفة، ويجمع رواد وخبراء قطاع الدفاع والأمن في العالم، إضافة إلى دوره المهم في تعزيز أطر للتعاون الدولي في مجال العمليات الخاصة والأمن الوطني.

سلطان بن عبدالله النعيمي
معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة “سوفكس
الأردن
معرض سوفكس
الإمارات
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
الأخبار العالمية
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
اليوم 11:23
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
اليوم 11:21
البابا فرنسيس خلال زيارته لإندونيسيا
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يدعو إلى التصدي لتغير المناخ خلال زيارته لإندونيسيا
اليوم 11:17
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تستقر قرب أقل مستوياتها منذ 14 شهراً
اليوم 11:02
هونج كونج تحذر من إعصار ياجي
الأخبار العالمية
هونج كونج تحذر من إعصار ياجي
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©