«إيدج» والبحرية البرازيلية تطوران صاروخ «MANSUP» المضاد للسفن

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، شراكة استراتيجية مع البحرية البرازيلية لإتمام التطوير الكامل للصاروخ الوطني المضاد للسفن «MANSUP» التابع للبحرية بحلول نهاية عام 2025.

وبموجب العقد، تقوم مجموعة «إيدج» و«سييات»، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية، بتوفير الموارد اللازمة لضمان تسليم «MANSUP» في الوقت المناسب لدمجه مع فرقاطات الشبح الجديدة من فئة «Tamandaré» التابعة للبحرية.

كما يوفر العقد إطار عمل لمجموعة «إيدج» لاستخدامات تتعلق بالتكنولوجيا ذات الصلة «MANSUP» والبيانات التقنية في لتطوير «MANSUP -ER» (النطاق الممتد).

وقال رودريغو توريس، المدير المالي لمجموعة «إيدج»: «يسعدنا أن نعزز تعاوننا مع القوات البحرية البرازيلية والإماراتية على حد سواء، بينما نعمل أيضاً على توسيع مجموعتنا الخاصة من أنظمة الصواريخ ودفع عجلة التحول داخل صناعة الدفاع. لا ريب أن هذا البرنامج يسهم في تعزيز قطاعي الدفاع في البرازيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن شأنه أن يُحقق فوائد تتجاوز تطوير الصواريخ بالتعاون مع (سييات). إذ يؤدي إلى إنشاء مصانع جديدة وخلق العديد من فرص العمل، إلى جانب تحسين نمو القاعدة الصناعية والاقتصاد بأكمله».

وجرى التوقيع خلال زيارة رسمية للبحرية البرازيلية إلى المقر الرئيس لمجموعة «إيدج» في أبوظبي، وذلك بحضور الوفد البرازيلي الزائر ويضم الأدميرال إدغار لويز سيكويرا باربوسا، المدير العام للمواد البحرية، والأدميرال إيمرسون غايو روبرتو، قائد القوات الجوية البحرية، والأدميرال كارلوس هنريك دي ليما زامبيري، مدير أنظمة الأسلحة البحرية.