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علوم الدار

«تريندز»: 30 باحثاً شاباً إماراتياً يديرون جلسات «منتدى الاتصال»

«تريندز»: 30 باحثاً شاباً إماراتياً يديرون جلسات «منتدى الاتصال»
5 سبتمبر 2024 00:59

دينا جوني (الشارقة)  

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يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر».
ويسهم 30 من الكوادر الإماراتية من الباحثين والمختصين في إدارة وتنظيم عدد من الجلسات النقاشية والحوارية، بالإضافة إلى مشاركتهم في جلسات على هامش المنتدى. 
وقال الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «إن المشاركة الثانية للمركز في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة تأتي كشريك أول، يعرض فيها المركز العديد من الإصدارات، بالإضافة إلى عقد جلسات في الجناح الخاص بالمركز وقاعة البودكاست»، لافتاً أن المركز يغطي 30% من الجلسات الحوارية للمنتدى.
وأضاف العلي أن المركز يعرض للمرة الأولى معلومات إعلامية من خلال الذكاء الاصطناعي عبر الروبوت «موسكي» الذي يعرّف الجمهور ببعض المصطلحات الإعلامية والتاريخية، بالإضافة إلى جميع المعلومات والجلسات الخاصة بالمنتدى منذ انطلاقه. 
وأكد أن المركز بالجلسات التي ينظمها ويشارك فيها يضيء أيضاً على عرض المفاهيم الجديدة للذكاء الاصطناعي في الإعلام والتي تخدم المجتمع، والإعلام بشكل عام على مستوى العالم ككل.

الإمارات
الشارقة
منتدى الاتصال الحكومي
مركز تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي
محمد العلي
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