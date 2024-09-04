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سلطان بن أحمد يزور الأجنحة المشاركة بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي

سلطان بن أحمد القاسمي خلال زيارة الأجنحة (وام)
5 سبتمبر 2024 00:59

الشارقة (وام)

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زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر أمس، الأجنحة المشاركة والفعاليات المصاحبة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بنسخته الـ 13، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر»، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.
وتجول سموه في أروقة المنتدى الذي يستمر يومين، واطلع على ما يحويه من ورش عمل متنوعة وفعاليات مصاحبة تقدم أبرز التجارب والنماذج للاتصال الحكومي الفعال لمواجهة التحديات المقبلة، وتدعم الشعار والمحاور الموضوعة للمنتدى، وتصب في خدمة مختلف الفئات.
وتوقف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في عدد من الأجنحة المشاركة في المنتدى من الجهات الإعلامية والحكومية والخاصة، وتعرَّف على جهود كل جهة وأبرز ما تقدمه للمشاركين في المنتدى من ندوات ومحاضرات وورش تستخدم فيها الأساليب الحديثة المبتكرة لدعم الاتصال الحكومي حول العالم.
وقام سموه بالضغط على زر إطلاق برنامج «غرفة المؤثرين» التابع لمدينة الشارقة للإعلام «شمس» الذي يهدف إلى صناعة المؤثرين ودمجهم في سوق عمل الإعلام الاجتماعي من خلال مجموعة من الورش التدريبية يقوم فيها المؤثرون بتقديم خدماتهم للترويج عن الشركات والجهات الأخرى، ويستهدف البرنامج المواهب الشابة والمبدعين من مختلف قنوات الإعلام الاجتماعي.
رافق سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال الجولة كل من محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

الإمارات
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
الشارقة
منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي
منتدى الاتصال الحكومي
سلطان بن أحمد القاسمي
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