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علوم الدار

4 منشآت جديدة دشنتها «الاتحاد للماء والكهرباء»

خلال تدشين إحدى المنشآت (من المصدر)
5 سبتمبر 2024 00:59

دبي (الاتحاد) 

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افتتحت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» أربع منشآت جديدة في قطاعي المياه والطاقة الكهربائية، تدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز البنية التحتية لتلك القطاعات الحيوية، وتضمن موثوقية واستدامة الخدمة في مختلف أنحاء شمال الإمارات.
وتلبي المنشآت الجديدة الطلب المتزايد على الخدمة نتيجة النمو السكاني الكبير الذي تشهده تلك المناطق، فضلاً عن دعم جهود التنمية والتطوير الجارية في جميع مناطق الشمال.
وأكَّد المُهندس يُوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن افتتاح ثلاث محطات توزيع طاقة جديدة في كل من عجمان والفجيرة، إلى جانب محطة ضخ بمركز الغيل لتخزين وتوزيع المياه في رأس الخيمة، خُطوة على طريق تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية التي تُركز على تعزيز البنية التحتية لقطاعي المياه والطاقة الكهربائية، مُشيراً إلى أن تلك الرؤية لا تهدف إلى الاستجابة للحاجات السكانية ومُتطلبات التنمية في شمال الإمارات فحسب، بل أيضاً إلى دعم مُجمل أهداف التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإسهام بفاعلية في تحقيق رؤيتها بشأن التنويع الاقتصادي المُستدام.
شملت محطات توزيع الطاقة التي تم تدشينها في عجمان، كلاً من محطة الحميدية الرئيسية جهد 132/11، باستثمار يبلغ 137 مليون درهم، والتي حلَّت محل المحطة القديمة التي كانت تحمل الاسم نفسه، ومحطة محمد بن زايد الفرعية الجديدة جهد 33/11 في منطقة محمد بن زايد السكنية، باستثمار يبلغ 61 مليون درهم.
أما في الفجيرة، فتم تطوير محطة النجيمات الرئيسية بأحدث التقنيات والمعدات مقابل نحو 122 مليون درهم.
وتعمل المحطات الجديدة في معظمها آلياً ودون حاجة ضرورية لوجود المُشغِّلين في الموقع، كما يمكن مراقبتها والتحكم فيها عن بُعد باستخدام تقنيات متقدمة تنخفض من خلالها الحاجة إلى أعمال الصيانة الدورية، الأمر الذي يوفر مُرونة تشغيلية أكبر.
فضلاً عن ذلك، تم تحديث الأنظمة التي تُطيل من العمر التشغيلي المُتوقع لمُحولات الطاقة.
وتخدم كل من محطتي الحميدية في عجمان، والنجيمات في الفجيرة، نحو 15 ألف وحدة في منطقتها، بما في ذلك بعض المُجمَّعات السكنية ومراكز التسوق، في حين توفر محطة محمد بن زايد في عجمان الطاقة لحوالي 2500 وحدة سكنية وتجارية متنوعة.
من جهة أخرى، وعلى مستوى قطاع المياه، تم في رأس الخيمة افتتاح محطة ضخ المياه بمركز الغيل لتخزين وتوزيع المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 122 مليون درهم.
وستلعب تلك المحطة دوراً محورياً في رفع كفاءة توزيع المياه إلى أذن والغيل وشوكة وكدرة ومصفوت ومزيرع في المنطقة الوسطى، فضلاً عن بعض المناطق الأخرى التابعة لإمارة الشارقة، مثل الذيد ومليحة والمدام وحمدة.

الإمارات
البنية التحتية
الطاقة الكهربائية
محطات المياه
يوسف أحمد آل علي
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