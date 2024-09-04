الإمارات تستضيف اجتماع الـ«الإنتوساي 17»

أبوظبي (وام)

استضاف «جهاز الإمارات للمحاسبة» أعمال الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، التابعة لمنظمة الإنتوساي بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، رئيس مجموعة العمل، على مدار يومي 3 و4 سبتمبر الجاري بفندق إرث في أبوظبي تحت شعار «رؤية متكاملة».

وتناول الاجتماع أحدث تطورات وإنجازات مجموعة العمل وقادة المجموعات الفرعية والأجهزة الرقابية الأعضاء في المجموعة، وناقش الآفاق المستهدفة لمجموعة العمل لدعم الرؤى والأولويات المستجدة لمنظمة الإنتوساي.

وبحث الأعضاء من الأجهزة الرقابية خلال الاجتماع، تجارب عدة وخبرات، تتعلق بتسخير جهود المجتمع غير الحكومي كالمجتمع المدني والشبكات الاجتماعية، إضافة إلى أهمية التثقيف العام في تعزيز منظومة مكافحة الفساد، ومواجهة غسل الأموال، ودعم البيئة الاقتصادية.