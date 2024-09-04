الخميس 5 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تستضيف اجتماع الـ«الإنتوساي 17»

الإمارات تستضيف اجتماع الـ«الإنتوساي 17»
5 سبتمبر 2024 00:59

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الأندية تواجه الغيابات بطموح العبور إلى ربع نهائي «كأس أبوظبي الإسلامي»
الناقلات الوطنية بأبوظبي تحلق إلى 140 وجهة

استضاف «جهاز الإمارات للمحاسبة» أعمال الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، التابعة لمنظمة الإنتوساي بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، رئيس مجموعة العمل، على مدار يومي 3 و4 سبتمبر الجاري بفندق إرث في أبوظبي تحت شعار «رؤية متكاملة».
وتناول الاجتماع أحدث تطورات وإنجازات مجموعة العمل وقادة المجموعات الفرعية والأجهزة الرقابية الأعضاء في المجموعة، وناقش الآفاق المستهدفة لمجموعة العمل لدعم الرؤى والأولويات المستجدة لمنظمة الإنتوساي.
وبحث الأعضاء من الأجهزة الرقابية خلال الاجتماع، تجارب عدة وخبرات، تتعلق بتسخير جهود المجتمع غير الحكومي كالمجتمع المدني والشبكات الاجتماعية، إضافة إلى أهمية التثقيف العام في تعزيز منظومة مكافحة الفساد، ومواجهة غسل الأموال، ودعم البيئة الاقتصادية.

منظمة الإنتوساي
مؤتمر الإنتوساي
الإمارات
مكافحة الفساد
جهاز الإمارات للمحاسبة
آخر الأخبار
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
الأخبار العالمية
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
اليوم 11:23
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
اليوم 11:21
البابا فرنسيس خلال زيارته لإندونيسيا
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يدعو إلى التصدي لتغير المناخ خلال زيارته لإندونيسيا
اليوم 11:17
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تستقر قرب أقل مستوياتها منذ 14 شهراً
اليوم 11:02
هونج كونج تحذر من إعصار ياجي
الأخبار العالمية
هونج كونج تحذر من إعصار ياجي
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©