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علوم الدار

رئيس الدولة: حريصون على ربط الأجيال الجديدة بتاريخها وموروثها الحضاري

رئيس الدولة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله البدواوي)
5 سبتمبر 2024 01:00

أبوظبي (وام) 
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، فعاليات الدورة الـ 21 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي ينظمه «نادي صقاري الإمارات»، تحت شعار «تاريخ يحاك بروح مبتكرة»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

واطلع سموه، خلال جولته في المعرض، على مشاركات عدد من الأجنحة الوطنية والشركات الدولية في مجال صناعة الصيد والفروسية، وما تطرحه من تقنيات ومستلزمات مبتكرة خاصة بهذه الرياضات.

وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين حول أهم ما يشهده هذا المجال من مستجدات، واستمع إلى شرح بشأن أبرز ابتكاراتهم ومنتجاتهم المشاركة في المعرض. 

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وأكد سموه أهمية المعرض في إحياء الموروث الإماراتي، وما يمثله من منصة عالمية لتعزيز التفاعل الثقافي بين الشعوب، مشدداً سموه على الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للتراث لربط الأجيال الجديدة بتاريخها وموروثها الحضاري.

رافق سموه، خلال الجولة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد بن مبارك المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين.

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
الإمارات
المعرض الدولي للصيد والفروسية
محمد بن زايد
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
رئيس الدولة
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