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علوم الدار

قائد القوات الجوية المصرية يزور جناح الإمارات بمعرض مصر الدولي للطيران

قائد القوات الجوية المصرية يزور جناح الإمارات بمعرض مصر الدولي للطيران
4 سبتمبر 2024 22:38

العلمين الجديدة (وام)
 زار الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية المصرية، الجناح الخاص لدولة الإمارات المشارك بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي تنظمه مصر بمطار العلمين، والتقى منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، واطلع والوفد المرافق على ما يقدمه الجناح من تقنيات دفاعية تعكس ريادة الدولة في صناعات الدفاع والطيران والفضاء.كما استمع من إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة «مبادلة»، إلى شرح عما يعرضه جناح الإمارات من صناعات ونظم تكنولوجيا من بينها أكثر من 50 منتجاً من مختلف الأنواع من معدات وتقنيات حديثة.
ويستعرض الجناح الوطني للدولة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الدفاعية المتطورة، بما في ذلك أنظمة الأسلحة الإلكترونية، والمركبات المدرعة، والطائرات من دون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي، والاتصالات، وأنظمة الفضاء والأقمار الاصطناعية، والتدريب والمحاكاة.

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