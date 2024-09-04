سيف بن زايد يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم (الأربعاء)، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، وذلك في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي.

وبحث سموه ومعالي الوزير الضيف سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما رافق سموه معالي الوزير الضيف لدى زيارة الوفد الكويتي للإدارة العامة للسعادة بوزارة الداخلية، حيث اطلعوا على منظومة الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة للمجتمع ووسائل الحوكمة والتقييم والمتابعة من خلال غرفة العمليات المتخصصة وسبل تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.

حضر اللقاء معالي طلال الزعابي، وسعادة اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، واللواء الركن حمدان الزيودي، قائد الحرس الوطني، واللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد من ضباط الوزارة.

كما حضر من جانب دولة الكويت الشقيقة، اللواء الركن طيار صباح جابر الصباح، نائب رئيس الأركان العامة للجيش، وسعادة جمال الغنيم، سفير الكويت لدى الدولة، واللواء الركن م. عادل أحمد المناور، مستشار معالي الوزير، واللواء حامد محمد الدواس، الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، واللواء خالد عبدالهادي الشنفا، رئيس جهاز أمن الدولة لوزارة الداخلية، واللواء حمد أحمد المنيفي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بوزارة الداخلية، واللواء علي العدواني، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة بوزارة الداخلية، والعميد مبارك علي الصباح، مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل، وعدد من المسؤولين والضباط.