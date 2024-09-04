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مدير عام «شرطة أبوظبي» يزور «الصيد والفروسية»

مكتوم الشريفي وزايد بن حمد خلال الزيارة (من المصدر)
5 سبتمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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زار اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي فعاليات الدورة الـ (21) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (2024 ADIHEX) والتي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) تحت شعار «استدامة وتراث... بروح متجددة»، خلال الفترة من 31 أغسطس ولغاية 8 سبتمبر 2024.
وأطلع خلال زيارته لجناح «شرطة أبوظبي» على مهام دورية «اينوس جرينادير» والتي يتم استخدامها في إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، و تعد الأولى من نوعها في العمل الشرطي، حيث تقوم بالتواجد الأمني وتستخدم في مكافحة الجريمة بالمناطق النائية والصحراوية وضواحي المدن إلى جانب تأمين المناسبات الرسمية والمهمة بمناطق الاختصاص والمشاركة في الاحتفالات الرسمية والمناسبات المجتمعية، واستمع إلى شرح من الإدارات الشرطية حول مشاركتها المتميزة في المعرض وأبرزها فرسان شرطة أبوظبي، وإدارة التفتيش الأمني K9، ومنصة هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
كما زار أجنحة الجهات المشاركة وأشاد بالتطورات الكبيرة التي شهدها المعرض في دورته الحالية والتي تبرز جهود الكوادر الوطنية وإمكاناتها العالية في صناعة المعارض الوطنية والدولية المتخصصة.
ورافق مدير عام شرطة أبوظبي خلال الجولة اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم واتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
الإمارات
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
مكتوم علي الشريفي
مكتوم الشريفي
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