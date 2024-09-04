«التنمية الأسرية» تنظم جلسة توعوية حول الخدمات الاجتماعية للأسرة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع «مجالس أبوظبي» بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة تعريفية بعنوان «الخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة في إمارة أبوظبي»، وذلك في مجلس خالد بن طناف المنهالي بمنطقة بني ياس.

وتهدف الجلسة إلى تعريف المجتمع بالبرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة لتعزيز استقرار الأسرة وتمكينها من مواجهة التحديات، وتسليط الضوء على كيفية الوصول والاستفادة من خدمات وبرامج المؤسسة المتاحة عبر مراكزها المنتشرة في إمارة أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة.

قدم الجلسة عرفات الكعبي، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في المؤسسة، وقال: «إن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى إلى تحقيق التوازن والاستقرار الأسري لتعزيز أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال الخدمات والبرامج المتنوعة التي تقدمها المؤسسة لجميع أفراد الأسرة، بهدف تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات بالطرق العلمية التي تعمل على رفع الوعي حول تفهم المشكلات والتعامل معها بطريقة إيجابية ما يسهم في إعادة بناء حياتهم الأسرية، وتعزيز عوامل حماية واستقرار الأسرة».

وأضاف: تحرص مؤسسة التنمية الأسرية على تصميم وتنفيذ الخدمات والبرامج المجتمعية المبتكرة، التي تلبي احتياجات الأسرة وتنمي قدراتها، وتحقيق التوازن والاستقرار الأسري، بالشكل الذي يضمن التكامل في عملية التخطيط مع رؤية وخطة أبوظبي.